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Под Саратовом два человека погибли при пожаре 

Газета.Ru и ещё 3 27 минут назад
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
Фото: РИА Новости
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Сообщается, что семья из трех человек жила в частном доме. Мужчина отправился спать на летнюю кухню, а мать и дочка остались в доме.
"Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся", — сказали следователи.
Дверь в дом была закрыта, поэтому мужчина не смог попасть внутрь. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. Женщин спасти не удалось.
По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , Пожар в Саратове , СКР , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область
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