Вынесен приговор участникам движения «Артподготовка» 

Второй окружной военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела активистам движения «Артподготовка» (запрещено в России Андрею Толкачеву , Юрию Корного и Андрея Кепте.

«Суд приговорил Толкачева к 13 годам колонии строгого режима, Корного — к 10 годам колонии строгого режима, Кептю — к шести годам строгого режима», — сообщили ТАСС в суде.

Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе. Кептю И Корного признали виновными в теракте, совершенном группой лиц, Толкачева признали виновным в подготовке к теракту.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Артподготовка» обвиняются в том, что готовили погромы и поджоги в День народного единства в 2017 году.