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Вынесен приговор участникам движения «Артподготовка» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Вынесен приговор участникам движения «Артподготовка»
Фото: РИА Новости
Второй окружной военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела активистам движения «Артподготовка» (запрещено в России) Андрею Толкачеву, Юрию Корного и Андрея Кепте.
«Суд приговорил Толкачева к 13 годам колонии строгого режима, Корного — к 10 годам колонии строгого режима, Кептю — к шести годам строгого режима», — сообщили ТАСС в суде.
Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе. Кептю И Корного признали виновными в теракте, совершенном группой лиц, Толкачева признали виновным в подготовке к теракту.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Артподготовка» обвиняются в том, что готовили погромы и поджоги в День народного единства в 2017 году.
Лидер движения Вячеслав Мальцев говорил, что получил политическое убежище в одной из европейских стран.
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Происшествия , Вячеслав Мальцев , Андрей Толкачев , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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