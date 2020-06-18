Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео 

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Иркутский чиновник пытался скрыться от правоохранителей во время своего задержания. Следственный комитет обнародовал запись с камер видеонаблюдения, где видно, как одетый в костюм мужчина выбегает из кабинета, а затем и вовсе в спешном порядке покидает здание.

По данным следствия, на записи запечатлен начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска, в отношении которого заведено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Побег руководителя департамента от сотрудников следственных органов не удался: мужчина был задержан. Сейчас ему предъявлено обвинение.