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В деле о ДТП актера Михаила Ефремова может смениться потерпевший: вместо родного брата водителя Сергея Захарова , который первым обратился к адвокату, потерпевшей объявит себя вдова. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на знакомых семьи Захарова.

По словам собеседников издания, 18 июня Маргарита Захарова планирует поехать в Следственный комитет и утвердить себя в качестве потерпевшей. «МК» отметил, что сначала она отказывалась от этого статуса.

«Видимо, что-то изменилось. Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах», — отметил собеседник газеты.

По его словам, официальная супруга категорически отказалась принимать участие в ток-шоу, на все передачи ходила женщина, с которой Захаров жил в незарегистрированном браке.

«Если Рита объявит себя потерпевшей, то брата из дела уберут. Это как при получении наследства. В приоритете более близкие родственники», — объяснил источник газеты.

Он напомнил, что именно потерпевший получит компенсацию.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.