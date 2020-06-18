«Хочу в тюрьму»: почему Ефремов просился в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о желании устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова находиться в СИЗО вместо домашнего ареста. Также юрист сообщил, что сразу после аварии актер пытался нанять врачей и выяснял стоимость лечения для Сергея Захарова, скончавшегося следующим утром.

После очередного допроса заслуженного артиста России Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев выступил перед журналистами. Юрист рассказал о переживаниях своего подзащитного и заявил о его желании сесть в СИЗО вместо домашнего ареста.

«Он говорит: «Я хочу в тюрьму, в СИЗО», — сказал Пашаев в ролике, опубликованном Telegram-каналом Mash. — Крайне редко встречаешь такого добросовестного, добропорядочного человека. Это правда, я этим 20 лет занимаюсь. Я криминалист. В основном по уголовным делам. Учитывайте факт. Мы все-таки люди с вами. Люди стали очень озлобленными почему-то».

Он подчеркнул, что подобные аварии случаются постоянно, но вокруг них не возникает такого ажиотажа и травли виновного.

«Об этом только информационная строка, больше никто ничего не показывает, — отметил юрист. — Ефремов — такой же гражданин, как вы, как я.

Если за рулем были ваши или мои близкие родственники, так бы вели себя? Нет, конечно. Каждый хочет защищать своих близких. И так же, когда адвокат защищает, он исполняет свой долг. Это неумышленное преступление».

Также Пашаев заявил о стремлении Ефремова оказать помощь Захарову сразу после ДТП. Адвокат отметил, что, находясь в невменяемом состоянии, актер вел бы себя по-другому.

«Когда случилось ДТП, он в первую очередь звонил своему близкому человеку, чтобы оказать максимальную помощь, нанять лучших врачей и смотреть, во сколько это обойдется в материальном плане. И сказал, что [готов приобрести] самые дорогие лекарства, самое главное — спасти. Скажите пожалуйста, пьяный человек, когда он не понимает, может совершать такие поступки? Ну никак, конечно», — сказал Пашаев в комментарии «Пятому каналу».

Ранее он сообщил о тяжелом состоянии Ефремова, который после трагедии почти перестал есть, похудел на шесть килограммов и просил отправить его в СИЗО.

«Ему морально все очень тяжело. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: «Нет, не надо». Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда «домашний арест» выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — сказал он «СтарХиту».

— Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на 6 килограммов. Морально очень страдает».

Накануне защитник артиста рассказал о готовности брата погибшего в ДТП вести переговоры о компенсации после одобрения адвоката семьи Александра Добровинского

«Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — цитирует Пашаева принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Через несколько часов юрист сообщил, что, несмотря на готовность брата погибшего обсудить компенсацию, адвокат Захаровых не принял предложение.

«Сегодня мы созвонились, и Добровинский категорически отказался от любых денег, — рассказал он сайту kp.ru. — Мол, семье ничего не надо. Но как не надо? Я же вчера созванивался с братом, он не отказывался. У людей горе, плюс большие расходы. Мы хотели бы им помочь хоть как-то в этой ситуации. Поэтому я обязательно лично встречусь с Добровинским и обсужу это дело с глазу на глаз. Меня, конечно, зовут на ток-шоу, но я никуда не пойду».

Позднее сам Добровинский опроверг информацию о готовности Захаровых принять материальную компенсацию.