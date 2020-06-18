России выявили 7,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 790, до 561 091 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Таким образом, в стране второй день подряд выявляют менее 8 тысяч пациентов: накануне был зафиксирован прирост в 7 843 человек, за день до этого - 8 248, еще днем ранее - 8 246.

У 31,5 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 9 621 человек выписался после выздоровления, 182 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 313 963 пациента, 7 660 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Первые десять регионов по приросту: Москва (1040), Московская область (667), Ханты-Мансийский АО (243), Нижегородская область (233), Санкт-Петербург (231), Свердловская область (231), Воронежская область (196), Челябинская область (167), Красноярский край (156), Ростовская область (146).

За ними следуют: Иркутская область (133), Ямало-Ненецкий АО (127), Ульяновская область (123), Тыва (122), Архангельская область (121), Саратовская область (119), Волгоградская область (109), Новосибирская область (107), Приморский край (101).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Карачаево-Черкессия (99), Якутия (99), Тульская область (92), Дагестан (90), Ставропольский край (90), Омская область (89), Томская область (89), Ивановская область (83), Коми (82), Калужская область (78), Кабардино-Балкария (77), Самарская область (76), Брянская область (75), Курская область (75), Белгородская область (74), Чувашия (72), Орловская область (71), Пензенская область (70).

Менее 70 новых случаев: Краснодарский край (69), Алтайский край (68), Хабаровский край (68), Тверская область (65), Пермский край (65), Тамбовская область (64), Мурманская область (64), Смоленская область (63), Новгородская область (62), Забайкальский край (62), Астраханская область (60), Башкирия (60), Оренбургская область (59), Липецкая область (57), Мордовия (56), Владимирская область (54), Ленинградская область (54), Псковская область (51), Тюменская область (51), Бурятия (51), Рязанская область (50).

Менее 50: Марий Эл (47), Ярославская область (45), Карелия (43), Амурская область (43), Камчатский край (42), Кировская область (41), Татарстан (38), Хакасия (35), Калининградская область (34), Республика Алтай (34), Костромская область (32), Ингушетия (32), Адыгея (31), Северная Осетия (31).

Менее 30: Сахалинская область (29), Вологодская область (24), Удмуртия (22), Кемеровская область (20), Курганская область (19), Чеченя (14), Крым (14), Калмыкия (4), Еврейская АО (4), Севастополь (4), Магаданская область (2).