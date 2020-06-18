Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин

Lenta.ru
1 час назад
Комментарии
Американский актер Дэнни Мастерсон, исполнивший одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х» (That '70s Show, также известном как «Ох уж эти 70-е»), задержан в Лос-Анджелесе по обвинениям в изнасиловании трех женщин. Об этом сообщает CNN.
Звезду популярного шоу обвинили в изнасиловании
Фото: ReutersReuters
Вскоре после задержания артиста выпустили под залог в 3,3 миллиона долларов. Адвокат актера Том Месеру заявил о невиновности своего подзащитного: «Очевидно, мистер Мастерсон и его жена полностью шокированы произошедшим, учитывая, что обвинения 20-летней давности неожиданно вылились в задержание, но они и их родственники уверены, что правда восторжествует. Люди, знающие мистера Мастерсона, знают, что эти обвинения лживы».
44-летнего Мастерсона обвинили в трех случаях изнасилования, якобы произошедших в период с 2001-го по 2003 год. Двум жертвам на момент предполагаемого преступления было 23 года, третьей — 28 лет. Все случаи, по словам жертв, произошли в доме Мастерсона в Голливуде. В случае признания виновным артисту грозит до 45 лет тюремного заключения.
Звезда «Шоу 70-х» также снялся в таких сериалах, как «Мужчины в деле», «Красавцы», «Белый воротничок», «Параллельные миры». Помимо этого, он появился в фильмах «Рокеры», «Всегда говори "ДА"», «Без лица» и «Факультет».
Комментарии
Происшествия,В мире,Дэнни Мастерсон,Лос-Анджелес
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress