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Россиянка оставила детей дома без еды на три дня и уехала на дачу к знакомым

Lenta.ru
2 часа назад
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Жительница поселка Белый Яр Ханты-Мансийского округа оставила четырех детей дома без еды и поехала на дачу к знакомым «устраивать личную жизнь», сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Россиянка оставила детей без еды на три дня и уехала
Фото: ТАССТАСС
Дети в возрасте от 7 до 12 лет были три дня без присмотра взрослых и проживали в антисанитарных условиях. По данным следствия, 30-летняя мать все это время была в гостях.
Несовершеннолетних обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних во время профилактического обхода, поскольку семья состоит на учете как неблагополучная, говорится на сайте окружного управления МВД.
После обнаружения дети были отправлены на обследования в больницу. Врачи выявили у них паразитарное заболевание. Сейчас они находятся в Центре помощи семье и детям.
В отношении родительницы составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП). Ей грозит штраф.
Следователи выявляют обстоятельства произошедшего и оценят работу органов опеки. Прокуратура проводит собственную проверку работы соцслужбы и оценит исполнение матерью своих обязанностей по воспитанию детей.
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Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР
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