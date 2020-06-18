Россиянка оставила детей без еды на три дня и уехала

Жительница поселка Белый Яр Ханты-Мансийского округа оставила четырех детей дома без еды и поехала на дачу к знакомым «устраивать личную жизнь», сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета

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Дети в возрасте от 7 до 12 лет были три дня без присмотра взрослых и проживали в антисанитарных условиях. По данным следствия, 30-летняя мать все это время была в гостях.

Несовершеннолетних обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних во время профилактического обхода, поскольку семья состоит на учете как неблагополучная, говорится на сайте окружного управления МВД.

После обнаружения дети были отправлены на обследования в больницу. Врачи выявили у них паразитарное заболевание. Сейчас они находятся в Центре помощи семье и детям.

В отношении родительницы составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП). Ей грозит штраф.