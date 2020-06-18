Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Хакасии произошло землетрясение силой 3,3 балла

Газета.Ru
1 час назад
Комментарии
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3 балла в Республике Хакасия в 266 км к юго-западу от Абакана, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Единой Геофизической службы РАН.
В Хакасии произошло землетрясение силой 3,3 балла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Землетрясение произошло в 6.44 по мск, сила толчков в эпицентре движения плит достигала 3,8 балла.
Ранее специалисты уже фиксировали подземные толчки в этом районе.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
Комментарии
Происшествия,РАН,Интерфакс,Республика Хакасия,Абакан
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress