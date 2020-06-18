В Хакасии произошло землетрясение силой 3,3 балла

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3 балла в Республике Хакасия в 266 км к юго-западу от Абакана , передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Единой Геофизической службы РАН

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Землетрясение произошло в 6.44 по мск, сила толчков в эпицентре движения плит достигала 3,8 балла.

Ранее специалисты уже фиксировали подземные толчки в этом районе.