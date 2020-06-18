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Адвокат Ефремова уточнил, есть ли у актера 100 млн рублей. Он готов выплатить компенсацию Захаровым

Ura.Ru
18 минут назад
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Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не может выплатить семье погибшего Сергея Захарова 100 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба и затрат на похороны. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Он не олигарх, 100 миллионов не может дать"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб — похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх — 100 млн никому не может дать», — приводит слова Пашаева газета «Известия». Он рассказал о своем намерении обсудить размер ущерба в ходе встречи с родными погибшего водителя.
Представитель Ефремова также заявил, что адвокат семьи Захарова Александр Добровинский запретил им вступать в переговоры с актером. По словам Пашаева, он общался с братом погибшего, который при встрече заявил, что готов к диалогу, но только с разрешения своего адвоката.
Ранее Добровинский заявил, что родные Захарова не хотят принять от него материальную компенсацию. Они, по его словам, также отказались принять извинения актера, назвав их запоздалыми.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. По словам его адвоката, Ефремов хотел, чтобы его поместили в СИЗО, пишет портал «Дни.ру». Его ждет от 5 до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Актер признал свою вину, передает РАПСИ.
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Происшествия,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,РАПСИ,газета "Известия",Москва
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