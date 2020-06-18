"Он не олигарх, 100 миллионов не может дать"

Вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров на следующий день скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. По словам его адвоката, Ефремов хотел, чтобы его поместили в СИЗО
, пишет портал «Дни.ру». Его ждет от 5 до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Актер признал свою вину, передает РАПСИ.