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Молния убила ребенка в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» и ещё 12 47 минут назад
Молния убила ребенка в Петербурге
Фото: pixabay
Ребенок погиб на пляже Финского залива во время отдыха с родителями.
Семилетний ребенок погиб от удара молнии в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла на берегу Финского залива в Петродворцовом районе города во время сильной грозы.
«Мальчик семи лет скончался в результате удара молнии на пляже Финского залива. Инцидент произошел в четверг вечером», — цитирует РИА Новости заявление представителя силовых структур Петербурга.
По предварительной версии, мальчик находился на отдыхе со своими родителями, которые арендовали номер в загородном отеле.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
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Происшествия , РИА Новости , Санкт-Петербург
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