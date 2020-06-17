Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Согласие на компенсацию в деле Ефремова назвали фантазиями

Вероника Полынина
1 час назад
Комментарии
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего с ДТП по вине Михаила Ефремова, опроверг появившуюся в СМИ информацию о согласии семьи на компенсацию.
Согласие на компенсацию в деле Ефремова назвали фантазиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает телеграм-канал Mash, Добровинский назвал заявления адвоката Ефремова о согласии на компенсацию «фантазиями».
Ранее «Рамблер» писал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил «Московскому комсомольцу», что накануне пообщался с братом погибшего Сергея Захарова, и тот согласился обсуждать вопрос компенсации, если ему позволит Добровинский.
Добровинский же заявил, что Пашаев действительно звонил брату Захарова, но тот сообщил ему, что все переговоры необходимо вести через адвоката.
Добровинский также сообщил, что встреча семьи с Сергеем Гармашем так и не состоялась.
«Что касается встречи с Гармашем, который звонил и просил о ней, — она так и не состоялась. И он больше не перезванивал», - сказал он.
Комментарии
Происшествия,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Московский комсомолец
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress