Согласие на компенсацию в деле Ефремова назвали фантазиями

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Как сообщает телеграм-канал Mash, Добровинский назвал заявления адвоката Ефремова о согласии на компенсацию «фантазиями».

Ранее «Рамблер» писал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил «Московскому комсомольцу», что накануне пообщался с братом погибшего Сергея Захарова, и тот согласился обсуждать вопрос компенсации, если ему позволит Добровинский.

Добровинский же заявил, что Пашаев действительно звонил брату Захарова, но тот сообщил ему, что все переговоры необходимо вести через адвоката.

Добровинский также сообщил, что встреча семьи с Сергеем Гармашем так и не состоялась.