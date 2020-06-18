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В Майкопе сорванная ветром остановка убила пенсионерку 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Сорванная ветром остановка убила россиянку
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в Майкопе после смерти пенсионерки, на которую упала сорванная ветром конструкция остановки общественного транспорта, сообщает СУСК РФ по Адыгее.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла 78-летняя женщина", — говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 17 июня на остановке общественного транспорта на улице Чкалова в Майкопе находилась 78-летняя пенсионерка, а также 21-летняя девушка с ребенком.
"Резким порывом ветра, вследствие не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания конструкции остановочного павильона, данная металлическая конструкция была сорвана с крепления и опрокинута. В результате падения остановочного павильона 78-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте", — отмечается в релизе.
Врачи госпитализировали девушку, ей оказывается помощь, угрозы жизни нет, ее дочка находится дома на амбулаторном лечении. Следователь допрашивает потерпевших и свидетелей, назначены судебная медицинская и техническая экспертизы. В адрес администрации города и надзорных органов будут направлены письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановочных павильонов, конструкции которых небезопасно закреплены, сообщает СУСК.
Свою проверку организовала прокуратура Майкопа.
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Происшествия , Другое , СКР , Майкоп , Республика Адыгея
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