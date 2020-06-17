Последует ли Россия примеру США

Нельзя «связывать руки» российским полицейским запретом на использование удушающего приема во время задержания, как это сделали в США , сообщили «Газете.Ru» в Госдуме . Депутаты и эксперты в органах порядка считают неправильным уподобляться американским властям в данном вопросе — по их мнению, ограничения помешают силовикам быстро предотвращать преступления, а также будут вынуждать их чаще применять оружие.

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Америка нам не указ

России не намерены запрещать полицейским использовать при задержании отдельные боевые приемы, как это сделали в США. Об этом сообщил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

17 июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции — этим документом правоохранителям запретили применять удушающий прием при задержании. Нововведение было согласовано главой государства на фоне беспорядков, которые охватили США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

«Чрезмерная детализация деятельности правоохранительных органов всегда приводит к путанице. Это смешно: удушающий прием использовать нельзя, но нанести любой другой удар, который опасен для жизни, можно. Скорее всего, принятая в США мера — популистская», — пояснил депутат Госдумы «Газете.Ru».

Отметим, что по ФЗ «О полиции» российские полицейские имеют право прибегать к любым действиям в противостоянии с преступником — при необходимости за ними также сохраняется возможность применять опасные и даже запрещенные правилами спортивных единоборств методы борьбы, а также оружие или любые подручные средства.

Тем не менее вышеуказанным законом также регламентируется: если сотрудник органов превысил полномочия при борьбе с правонарушителем, его привлекут к ответственности.

«Есть правила, согласно которым определяется законность действий полицейского — с точки зрения не только права, но и разумности примененной силы. Предусмотреть любые действия в законодательстве, как это сделали с удушающим приемом, невозможно. Приемам полицейского, которые явно выходили за пределы адекватности, должна быть дана соответствующая правовая оценка: совершил преступление — получи наказание», — подчеркнул Выборный.

Парламентарий считает, что внесение удушающего приема в список запрещенных методов лишит судебную систему возможности дать справедливую правовую оценку действиям правоохранителя. По его словам, удушающий прием может быть уместен в случае, если правонарушитель оказывает чрезмерное сопротивление сотруднику полиции, однако из-за запрета на него преступник не понесет наказание за посягательство на жизнь работника органов, а сам силовик окажется виноватым.

Кроме того, в Госдуме уверены, что полицейским не стоит «связывать руки» в области применения физической силы при задержании.

«В таком случае, когда правонарушитель совершает опасное для жизни преступление — пытается изнасиловать, убить — полицейский будет стоять и думать: применять ему удушающий прием или не применять. И пока он будет думать, преступление совершится, а потом все заговорят о бездействии полицейских. У правоохранителя должны быть развязаны руки!»,— подчеркнул депутат.

Россияне регулярно жалуются на жесткие действия полиции. Так, 11 мая житель Нижнего Новгорода опубликовал в сети видеозапись, на которой полицейские Автозаводского района скрутили мужчину и ударили его коленом в живот.

Рядом с нижегородцем в этом время находилась женщина-инвалид, которая кричала о том, что не понимает причину задержания ее спутника. После этого горожанка также подверглась насилию со стороны работника органов. «Сотрудник ее толкнул. Это нормально вообще? Кто позволил так себя вести сотрудникам правоохранительных органов?» — сказал автор ролика.

Глава региона Глеб Никитин возмутился данным поведение полицейских. «Если то, что вы написали, правда, то это ужасно. Проверим», — написал он в соцсети Instagram.

В итоге региональный главк МВД запустил проверку по факту данного инцидента — ее результаты до сих пор неизвестны.

«Либо убить, либо удушающий»

Не без общественного резонанса остался и трагедия, произошедшая в Екатеринбурге. Там 31 мая 27-летнего жителя города Владимира Таушанкова в собственной квартире застрелили сотрудники Росгвардии — они заподозрили мужчину в краже обоев.

Родственники погибшего и общественность возмутились безосновательным жестоким задержанием мужчины. «Случилось беспрецедентное преступление. Баланс совершенного человеком преступления и реакция на это правоохранительных органов совершенно несопоставимы. Вызывать ради кражи или грабежа силы быстрого реагирования? Эта ситуация вызывает много вопросов», — заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова «Новой газете».

Региональный СК обнародовал допрос одного из участвовавших в задержании силовиков — на видео он рассказал, что Таушанков пошел на работников органов с ножом и перцовым баллончиком, из-за чего правоохранители были вынуждены применить оружие. В итоге после штурма в отношении уральца было посмертно возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

Любые боевые приемы предпочтительнее к использованию во время задержания, чем стрельба, которая не запрещена для органов порядка ни в России, ни в США, заявил «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин

«Если на полицейского идут с ножом, топором или дубиной, он может выбрать: либо убить нападавшего, либо применять удушающий прием или другие методы борьбы. Злоумышленника можно просто вырубить и скрутить, он останется живой и потом принесет пользу в расследовании дела, в тюрьме. Так же лучше, чем стрелять, верно?»

И если за каждый нанесенный правонарушителю ущерб полицейские пишут один рапорт, то за причинение смерти в результате применения оружия велика вероятность получить срок в колонии, утверждает эксперт.