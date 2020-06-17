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В Одессе умер второй пилот упавшего легкомоторного самолёта

RT на русском
1 час назад
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В больнице Одессы скончался второй пилот легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Малиновском районе города.
В Одессе умер второй пилот упавшего самолёта
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на местную полицию.
«В больнице скончался второй пострадавший», — указали в ведомстве.
По предварительной информации, причиной крушения могло стать ухудшение самочувствия пилота, находившегося за штурвалом.
Отмечается, что полицией было установлено, что самолёт проходил сертификационное испытание.
Ранее сообщалось, что в Одессе потерпел крушение легкомоторный самолёт. В результате происшествия один пилот погиб, а второй был госпитализирован.
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Происшествия,Малиновский,Украина
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