Дагестанский чиновник попал в больницу после драки

Согласно информации на сайте Цунтинского района, у главы района три заместителя. Одному из них, Магомеду Увайсову, 60 лет. Возраст второго заместителя, Абдулы Тагирова, выяснить не удалось. Третьему заместителю, Исрапилу Абдулаеву, согласно сайту «Российская энциклопедия кандидатов», 37 лет.
Ранее в Дагестане конфликт между местными жителями перерос в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. В ходе потасовки 17-летний махачкалинец ранил своего оппонента ножом в живот, после чего бросил холодное оружие и скрылся с места преступления. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.