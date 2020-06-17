Дагестанский чиновник попал в больницу после драки

Согласно информации на сайте Цунтинского района, у главы района три заместителя. Одному из них, Магомеду Увайсову, 60 лет. Возраст второго заместителя, Абдулы Тагирова, выяснить не удалось. Третьему заместителю, Исрапилу Абдулаеву, согласно сайту «Российская энциклопедия кандидатов», 37 лет.

В результате чиновника и его родственника госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в Дагестане конфликт между местными жителями перерос в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. В ходе потасовки 17-летний махачкалинец ранил своего оппонента ножом в живот, после чего бросил холодное оружие и скрылся с места преступления. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.