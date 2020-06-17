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Дагестанский чиновник попал в больницу после драки

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
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Заместитель главы района Цунтинского района Дагестана попал в больницу после драки с местными жителями. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Instagram.
Дагестанский чиновник попал в больницу после драки
Фото: @mvd.dagestan@mvd.dagestan
Драка произошла 16 июня во второй половине дня.
«37-летний заместитель главы района вместе с родственником, директором районной образовательной организации, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений подрались с четырьмя местными жителями», — говорится в сообщении МВД. Кто был инициатором конфликта, не уточняется.
Согласно информации на сайте Цунтинского района, у главы района три заместителя. Одному из них, Магомеду Увайсову, 60 лет. Возраст второго заместителя, Абдулы Тагирова, выяснить не удалось. Третьему заместителю, Исрапилу Абдулаеву, согласно сайту «Российская энциклопедия кандидатов», 37 лет.
В результате чиновника и его родственника госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее в Дагестане конфликт между местными жителями перерос в массовую драку во дворе одного из медицинских учебных заведений Махачкалы. В ходе потасовки 17-летний махачкалинец ранил своего оппонента ножом в живот, после чего бросил холодное оружие и скрылся с места преступления. Пострадавший — 18-летний студент — был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.
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Происшествия,МВД,Республика Дагестан
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