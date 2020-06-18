Россиянка оставила детей в квартире на три дня без еды

Сотрудники полиции приняли решение поместить несовершеннолетних в больницу, где у детей выявили паразитарное заболевание. Поиски их 30-летней матери завершились успешно: правоохранители, как уточнялось, нашли женщину на даче у ее знакомых.

По данным ведомства, она пояснила, что эти дни занималась "устройством своей личной жизни". В отношении нее составлен административный протокол по статьей о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, ей грозит штраф до 500 рублей. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, однако материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения, подчеркивали в ОМВД.