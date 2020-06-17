Россиянин часами издевался над девушкой и избежал тюрьмы

Согласно материалам дела, ссора произошла 30 сентября прошлого года в квартире на окраине города. Петербуржец распивал спиртные напитки и приревновал свою девушку и сначала начал угрожать ей ножом, а затем — наносить удары по голове, спине и животу. Со ссылкой на материалы дела издание отмечает, что не менее пяти раз мужчина пытался душить девушку. Он также толкнул пострадавшую, в результате чего она подвернула ногу.