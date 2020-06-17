13 убийств: как маньяк избежал смертной казни

29 июня суд приговорит 74-летнего серийного маньяка Джозефа Деанджело к пожизненному заключению вместо смертной казни — такова была сделка злоумышленника с калифорнийскими прокурорами, в обмен на исполнение которой он признает себя виновным в 88 преступлениях и рассказывает обстоятельства всех нападений. За плечами маньяка — 13 убийств и более 50 изнасилований, совершенных в период с 1976 по 1986 годы. С тех пор и тянется разбирательство по его делу.

74-летний серийный маньяк Джозеф Деанджело, известный как «Убийца Золотого штата», согласился признать себя виновным в 88 преступлениях в обмен на изменение наказания со смертной казни на пожизненное заключение, сообщает издание Daily Mail. Соответствующую сделку он заключил с калифорнийскими прокурорами.

Теперь ожидается, что 29 июня суд приговорит злоумышленника к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. «Мы считаем, что это справедливое решение по этому делу, и что эта резолюция обеспечивает некоторую законченность дела для жертв. Это также позволяет избежать стресса и финансовых затрат на длительный процесс», — заявил помощник госзащитника округа Сакраменто Джозеф Кресс порталу Sacramento Bee.

Некоторые представители потерпевшей стороны также согласились с тем, что это адекватный исход истории, которая длится с 1976 года.

«Мы поддерживаем смертную казнь, и тем не менее считаем возможным позволить убийце из Золотого Штата признать себя виновным и обречь на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения», — сказал сайту Today.com местный житель Рон Харрингтон, младший брат и невестка которого были забиты до смерти обвиняемым в августе 1980 года.

Он отметил, что не имеет смысла продолжать разбирательства, так как многие потерпевшие уже скончались за время следствия.

О том, что серийный маньяк, которому вменяют совершение 13 убийств и более 50 изнасилований в период с 1976 по 1986 годы, может избежать казни, стало известно еще 5 марта 2020 года. Тогда телеканал CBS13 обнародовал письмо прокуратуры Сакраменто штата Калифорния — его ведомство направило пострадавшим и родственникам жертв. В документе правоохранители пояснили потерпевшей стороне, что будет лучше, если они отступятся от борьбы за казнь Деанджело, так как тогда он раскроет обстоятельства всех преступлений и это ускорит судебный процесс.

«Процесс судебного разбирательства доставляет много стресса жертвам и их семьям. Этот конкретный случай чрезвычайно сложен из-за количества обвиняемых преступлений и различных мест совершения преступлений. Мы хотели бы достичь разрешения по делу, которое позволит избежать судебного разбирательства», — было указано в письме.

Уже тогда многие потерпевшие согласились с прокуратурой . «Я не против, но взамен мы все хотим ответов. Где он был? Что он делал? Он должен ответить нам!», — заявляла La Times жительница Калифорнии Крис Педретти, которую Деанджело изнасиловал в 1976 году.

Согласилась на эти условия и другая жертва насилия — Филлис Хеннеман. Она сообщила СМИ, что готова смириться с пожизненным заключением для маньяка, если он расскажет все подробности нападений.

Отметим, что «Убийцу Золотого штата» задержали еще в апреле 2018 года — на тот момент прошло больше 40 лет с начала расследования его первого преступления.

Найти злоумышленника удалось с помощью базы данных сайта GEDmatch. На этот сайт любой человек может загрузить свои ДНК-данные и увидеть генеалогическое древо семьи.

Правоохранители решили воспользоваться данной технологией — они загрузили ДНК обвиняемого, и портал показал им несколько генеалогических древ. Среди предложенных людей полицейские искали человека, проживавшего в Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах, с чертами, которые называли жертвы маньяка.

В марте 2018 года Деанджело был найден, сообщил прокурор калифорнийского округа Контра-Коста Пол Хоулс. После этого полицейские установили слежку за ним, а потом тайно взяли образцы ДНК мужчины. Через четыре часа уже было ясно: перед правоохранителями тот самый маньяк.