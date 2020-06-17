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Жительницу Тюменской области зарубили топором 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
29-летнюю россиянку зарубили топором
Фото: РИА Новости
В Омутинском районе Тюменской области найдено тело 29-летней женщины с прорубленной головой. В жестоком убийстве подозревают ее супруга, мужчине предъявлено обвинение.
«По факту обнаружения тела женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В области головы и шеи у нее были рубленые раны», — передает телеканал Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.
По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей.
В феврале этого года в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем.
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Происшествия , Криминал , СКР , РЕН ТВ , Тюменская Область
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