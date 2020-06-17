«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. По предварительным данным, силовики хотят поговорить с казаками, которые помогли запрещенному в служении клирику сместить настоятельницу религиозной общины, а теперь охраняют обитель от всех, кроме прихожан и паломников. Несмотря на то, что региональный СК уже возбудил дело против Сергия, он продолжает обвинять руководство РПЦ в предательстве и отказывается покидать монастырь.

В женский монастырь под Екатеринбургом , который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция. Об этом порталу Ura.Ru сообщили два источника в силовых структурах.

По их словам, силовики хотят переговорить с казаками, блокирующими вход в религиозную общину. «Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», — уточнил один из источников. При этом

разговоры о том, чтобы разблокировать обитель силовыми путями, среди правоохранителей не ведутся, добавили собеседники СМИ.

Отметим, что захват Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» произошел 16 июня. Ворвался в общину сам создатель этой обители Сергий совместно с казаками.

Скандал со схиигуменом в главной роли начался еще весной этого года, когда священник заявил, что не верит в коронавирус нового типа, в связи с чем отказывается вводить правила эпидемиологической безопасности в монастыре.

«Служите по-старому, без дезинфекции и протирания. Как может Христос, победитель смерти, передавать смерть? Как можно заразиться от лжицы? Не хула ли это на Духа Святого. Вакцины будут чипы, для массы они будут смертельны. Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная», — обращался к единоверцам схиигумен в своей проповеди, не отмененной даже на фоне распространения COVID-19.

В завершение он проклял всех, кто хочет закрыть храмы из-за пандемии. «Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы.

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — подчеркнул священнослужитель.

После этого Центр по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области возбудил против Сергия дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил ему покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и совершать любые таинства, а также общественные и частные богослужения, гласило сообщение пресс-службы городской епархии.

Схиигумен в ответ сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину), ворвавшись в обитель с казаками. Один из жителей монастыря рассказал, что среди казаков есть те, кто принимал участие в противостояниях на озере Балтым, а также воевал в Луганской и Донецкой республиках, будучи членом Союза добровольцев Донбасса, передавал портал Ura.ru.

Из-за захвата религиозной общины настоятельница вместе с несколькими монахинями покинула обитель и укрылась в Ново-Тихвинском женском монастыре, сообщал источник Е1.ru.

Теперь Сергий не пускает на территорию монастыря ни новое руководство, назначенное Екатеринбургской епархией, ни представителей СМИ — войти на территорию могут только прихожане и паломники.

«Ситуация вокруг монастыря, как вы знаете, сложная, но благодаря нам обитель продолжает жить обычной жизнью. Идут службы, приезжают паломники», — сообщил один из охраняющих монастырь казаков Ura.ru.

15 июня должен был состояться Церковный суд над Сергием, однако из-за несвязанной речи клирика и его поспешного ухода заседание перенесли на 26 июня.

«Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года», — гласит постановление суда.

Несмотря на надежды Епархиального суда на раскаяние схиигумена, сразу после несостоявшегося заседания он опубликовал в соцсетях видео, на котором обвинил руководство РПЦ в предательстве:

«Святейший патриарх Кирилл, синод, епископат не имеют никакой власти над церковью. Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор. Считаю эти действия патриарха Кирилла, священного Синода и епископата хулой над духа святаго и предательством веры».

В заключение ролика клирик сообщил, что не покинет монастырь добровольно. «Из дома матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры», — подчеркнул он.