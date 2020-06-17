«Прямо передо мной упал самолет с пилотами»

Житель Одессы Александр Николов рассказал об обстоятельствах крушения легкомоторного самолета, которое произошло на его глазах. Заявление опубликовано в Facebook.

«Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном — скорой нет уже 15 мин», — заявил Николов.

«Вот она… реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя», — добавил он.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Малиновском районе Одессы. В полиции уточнили, что в самолете находились двое мужчин, один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.