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Очевидец рассказал о крушении самолета в Одессе 

Rambler News Service 21 минуту назад
«Прямо передо мной упал самолет с пилотами»
Фото: РИА Новости
Житель Одессы Александр Николов рассказал об обстоятельствах крушения легкомоторного самолета, которое произошло на его глазах. Заявление опубликовано в Facebook.
«Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном — скорой нет уже 15 мин», — заявил Николов.
«Вот она… реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя», — добавил он.
Ранее полиция Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Малиновском районе Одессы. В полиции уточнили, что в самолете находились двое мужчин, один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.
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