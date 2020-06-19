Стрелок с Ленинского проспекта пришел в сознание 

Подозреваемый в стрельбе по двум инспекторам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве пришел в сознание, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ратмир Галаев, получивший в перестрелке с полицейскими, несколько проникающих ранений, продолжает находиться в больнице.

Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 15 июня.

Сотрудники ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте, остановили нарушившего ПДД таксиста. В этот момент на них неожиданно напал проходивший мимо мужчина: он достал травматический пистолет и начал стрелять по полицейским.

Правоохранители открыли ответный огонь их табельного оружия и впоследствии задержали стрелка. В результате пострадали все трое: с травмами различной степени тяжести ни были госпитализированы.

Подозреваемым в нападении на стражей порядка при исполнении СМИ называют 24-летнего Ратмира Галаева. Он поступил в больницу с тремя проникающими огнестрельными ранениями. Несколько дней молодой человек пребывал в состоянии комы.

19 июня стало известно, что молодой человек пришел в сознание. Журналисты, однако, подчеркивают, что в ближайшее время его допрос не состоится, поскольку он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Правоохранителям уже известно, что Галаев заранее планировал нападение. Следователи, изучив записи в его дневниках и смартфоне, также предположили, что он мог принести клятву на верность террористической организации.