Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стрелок с Ленинского проспекта пришел в сознание 

Павел Тиунов и ещё 7 30 минут назад
Стрелок с Ленинского проспекта пришел в сознание
Фото: Соцсети
Подозреваемый в стрельбе по двум инспекторам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве пришел в сознание, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ратмир Галаев, получивший в перестрелке с полицейскими, несколько проникающих ранений, продолжает находиться в больнице.
Устроивший стрельбу в Москве спланировал нападение
Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 15 июня.
Сотрудники ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте, остановили нарушившего ПДД таксиста. В этот момент на них неожиданно напал проходивший мимо мужчина: он достал травматический пистолет и начал стрелять по полицейским.
Правоохранители открыли ответный огонь их табельного оружия и впоследствии задержали стрелка. В результате пострадали все трое: с травмами различной степени тяжести ни были госпитализированы.
Подозреваемым в нападении на стражей порядка при исполнении СМИ называют 24-летнего Ратмира Галаева. Он поступил в больницу с тремя проникающими огнестрельными ранениями. Несколько дней молодой человек пребывал в состоянии комы.
19 июня стало известно, что молодой человек пришел в сознание. Журналисты, однако, подчеркивают, что в ближайшее время его допрос не состоится, поскольку он до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Правоохранителям уже известно, что Галаев заранее планировал нападение. Следователи, изучив записи в его дневниках и смартфоне, также предположили, что он мог принести клятву на верность террористической организации.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Комментарии 16
Происшествия , ГИБДД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение