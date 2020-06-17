Школьницу жестоко избили ровесники за отказ поклоняться

По данным газеты, одна из местных девятиклассниц стала лидером среди подростков и начала требовать «поклонения». Ее соседка по району Анна (имя изменено) не захотела относиться к девочке по-особенному, из-за чего уже четыре года между ними происходят конфликты.

Днем 16 июня Анна возвращалась домой, когда на нее напали трое подростков, включая саму «звезду». Они повалили девушку на землю и начали бить ногами. Остановила это оказавшаяся рядом женщина. Подростки ударили и ее, после чего она обратилась в полицию.

Анну госпитализировали с подозрением на разрыв мочевого пузыря и кишечное кровотечение, но диагнозы не подтвердились и ее отпустили домой. Родители пострадавшей девочки также обратились в полицию.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Алтайском крае подростки напали на 13-летнего мальчика. В Сети появилось видео, на котором несколько детей избивают его руками и ногами. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками.