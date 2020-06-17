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В Подмосковье школьники избили девочку ногами 

Мария Иванова 19 минут назад
Школьницу жестоко избили ровесники за отказ поклоняться
Фото: РИА Новости
В Московской области 15-летние школьники избили ровесницу за отказ признавать местную звезду. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, одна из местных девятиклассниц стала лидером среди подростков и начала требовать «поклонения». Ее соседка по району Анна (имя изменено) не захотела относиться к девочке по-особенному, из-за чего уже четыре года между ними происходят конфликты.
Днем 16 июня Анна возвращалась домой, когда на нее напали трое подростков, включая саму «звезду». Они повалили девушку на землю и начали бить ногами. Остановила это оказавшаяся рядом женщина. Подростки ударили и ее, после чего она обратилась в полицию.
Анну госпитализировали с подозрением на разрыв мочевого пузыря и кишечное кровотечение, но диагнозы не подтвердились и ее отпустили домой. Родители пострадавшей девочки также обратились в полицию.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Алтайском крае подростки напали на 13-летнего мальчика. В Сети появилось видео, на котором несколько детей избивают его руками и ногами. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками.
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Происшествия , Московский комсомолец , Московская область
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