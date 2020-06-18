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В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Чечне найдено тело пропавшего ребенка
Фото: РИА Новости
Найдено тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек в Чечне, сообщается на сайте Росгвардии.
Двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров, 14 июня сообщалось, что в 11,5 километрах от этого места в селе Левобережное найдено тело ребенка.
"В реке Терек, близ села Терское Грозненского района… сотрудники полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской республике вместе со спасателями МЧС нашли тело второго ребёнка", — говорится в сообщении.
В поисках детей было задействовано 100 росгвардейцев, а также сотрудники ГУМЧС и МВД по Чечне и волонтеры, всего свыше 400 человек.
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Происшествия , Росгвардия , МЧС , МВД , Чеченская Республика
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