В Чечне найдено тело пропавшего ребенка

Найдено тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек в Чечне , сообщается на сайте Росгвардии.

Двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров, 14 июня сообщалось, что в 11,5 километрах от этого места в селе Левобережное найдено тело ребенка.

"В реке Терек, близ села Терское Грозненского района… сотрудники полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской республике вместе со спасателями МЧС нашли тело второго ребёнка", — говорится в сообщении.