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На могиле погибшего в ДТП Захарова заметили венок от Ефремова 

Lenta.ru и ещё 39 27 минут назад
На могиле Захарова нашли послание от Ефремова
Фото: Антон Насонов / 62ИНФО / РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захарова, передал на могилу погибшего венок. Об этом сообщает «МК в Рязани».
По информации издания, знакомые семьи Захарова рассказали, что заметили венок, когда пришли на могилу на девять дней со дня смерти уроженца Рязани. Отмечается, что гражданская жена Захарова попыталась избавиться от венка и вынесла его за ограду, но потом цветы «снова кто-то вернул».
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал проблему в переговорах с семьей Захарова. Он рассказал, что разговаривал с братом погибшего. По его словам, он разговорчивый, однако утверждает, что будет общаться только с разрешения своего адвоката.
Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
Артист 13 июня записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва , Рязань
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