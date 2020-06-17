Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба 

ФСБ опубликовала запись задержания двух участников банды Басаева и Хаттаба , принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. В ходе совместной спецоперации с МВД силовики задержали двух уроженцев Ставропольского края . Мужчины подозреваются в том, что входили в состав преступного бандитского формирования и участвовали в вооруженном нападении на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь российских военнослужащих. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.