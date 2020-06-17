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Опубликовано видео задержания членов банды Басаева и Хаттаба 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
ФСБ опубликовала запись задержания двух участников банды Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году. В ходе совместной спецоперации с МВД силовики задержали двух уроженцев Ставропольского края. Мужчины подозреваются в том, что входили в состав преступного бандитского формирования и участвовали в вооруженном нападении на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь российских военнослужащих. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия , Видео , ХАТТАБ , ФСБ , МВД , Республика Дагестан , Ставропольский Край
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