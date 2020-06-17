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Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера 

Москва24 1 час назад
Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова вызвали на допрос. Следователи выяснят детали аварии на Садовом, в которой скончался водитель Сергей Захаров.
Сейчас артист находится под домашним арестом. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сейчас актер чувствует себя очень плохо. По его словам, Ефремов переживает, он похудел на 6 килограммов.
Представитель защиты рассказал, что дозвонился до родного брата погибшего — Валерия Захарова. Однако они ни о чем не договорились. Брат жертвы происшествия сообщил, что защитник должен договариваться с его адвокатом, пояснил Пашаев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что публичный человек должен вдвойне быть осторожным.
"Публичные люди очень легко ранимые, очень, потому что за ними следят и они не могут позволить себе того, что может себе позволит господин неизвестный с улицы, на которого никто не смотрит. Когда это случилось с Ефремовым, мне было жалко его как человека и мне его не было совершенно жаль, как поступок, который он совершил", — заключил он.
Эксперт МВД Сергей Карнаухов объяснил, что любое уголовное дело в отношении публичного лица похоже на аналогичные ему — в отношении таких же статусных, узнаваемых лиц. По его мнению, это дела, которые испытывают всю систему правосудия.
"Они делят общество всегда на две части — на тех людей, которые поддерживают, и тех, которые осуждают. Чаще всего это приводит к очень нездоровой публичной полемике. Именно то, что мы видим по делам Кокорина и Мамаева, это то, что мы видим сейчас очень обильно в деле Ефремова", — резюмировал специалист.
8 июня вечером актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.
9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. Его отправили под домашний арест на два месяца.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров , Сергей Карнаухов , МВД
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