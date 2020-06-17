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Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
В Подмосковье вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить банк. Злоумышленник явился в одно из финансово-кредитных учреждений города Подольска с оружием и потребовал у сотрудницы открыть кассу и выдать всю наличность. Но преступный замысел грабителя не увенчался успехом — у женщины не оказалось ключей от комнаты, где хранятся денежные средства, и тому пришлось уйти без наживы.
Теперь же благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в помещении банка, молодой человек стал героем криминальной хроники. А запись с места преступления поможет полицейским в поисках преступника.
Происшествия , Видео , Криминал , Московская область , Подольск
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