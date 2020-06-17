Число выявленных случаев коронавируса рекордно упало

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 843, до 553 301 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 248 человек, за день до этого — 8 246, еще днем ранее — 8 835.

У 31,8 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

Прирост в 7 843 человек стал минимальным с 30 апреля.

За последние сутки еще 10 036 человек выписались после выздоровления, 194 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 304 342 пациента, 7 478 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1065), Московская область (680), Нижегородская область (238), Ханты-Мансийский АО (237), Санкт-Петербург (228), Свердловская область (227), Воронежская область (201), Иркутская область (179), Красноярский край (160), Ростовская область (152).

За ними следуют: Ульяновская область (149), Челябинская область (136), Саратовская область (125), Архангельская область (123), Тыва (110), Новосибирская область (107), Волгоградская область (104), Приморский край (104).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Омская область (98), Карачаево-Черкессия (97), Псковская область (95), Дагестан (92), Тульская область (91), Пензенская область (91), Якутия (91), Забайкальский край (89), Брянская область (87), Ивановская область (86), Ставропольский край (83), Ямало-Ненецкий АО (81), Белгородская область (78), Кабардино-Балкария (77), Калужская область (75), Чувашия (73), Хабаровский край (73), Мурманская область (72), Краснодарский край (71), Алтайский край (71).

Менее 70 новых случаев: Тверская область (69), Орловская область (67), Пермский край (67), Астраханская область (65), Курская область (63), Тамбовская область (62), Новгородская область (62), Смоленская область (61), Карелия (60), Башкирия (59), Липецкая область (58), Оренбургская область (58), Владимирская область (56), Томская область (56), Ленинградская область (55), Мордовия (55), Коми (54), Тюменская область (52).

Менее 50: Рязанская область (49), Ярославская область (49), Марий Эл (48), Кировская область (45), Самарская область (44), Костромская область (39), Татарстан (39), Камчатский край (39), Бурятия (38), Амурская область (38), Калининградская область (37), Ингушетия (36), Северная Осетия (32), Сахалинская область (32), Хакасия (28), Адыгея (26), Республика Алтай (21), Удмуртия (20).

Менее 20: Вологодская область (18), Кемеровская область (17), Калмыкия (16), Чеченя (16), Крым (15), Курганская область (9), Магаданская область (8), Еврейская АО (4), Севастополь (4), Ненецкий АО (1).