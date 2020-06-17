Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Во время обысков у свидетелей по делу генералов МВД были найдены крупные суммы наличности, спрятанные в картонных коробках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, оперативники сначала обыскали квартиры и дома бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева. В итоге только у Бирюкова было найдено 28,4 тысячи долларов, 10 тысяч евро, 40 тысяч рублей и 215 фунтов. А вот у их коллег из СД, которые проходят свидетелями, наличности было намного больше. У заместителя главы СД МВД Дмитрия Какошина был изъят картонный пакет с двумя миллионами рублей и 10 тысячами евро. Начальник управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования СД Елена Москаленко хранила в квартире 124,4 тысячи долларов, а в служебном кабинете 288 тысяч долларов. У замначальника второго отдела СД Сергея Мурашова изъяли 15 тысяч швейцарских франков и 900 долларов.
Полицейские объяснили, что это их накопления. Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна. По версии следствия, генералы и следователь МВД получили вознаграждение от него за смягчение меры пресечения и решения вопроса с закрытием уголовного дела. Самого Худояна обвиняют в мошенничестве. Однако, бизнесмен отказался сдавать образцы эпителия внутренней поверхности щеки, делать срезы ногтей и волос. Тогда следователь подписал постановление о выемке и прямо в кабинете изъял у Худояна рубашку, в которой тот пришел на допрос. А взамен дал обвиняемому свою служебную рубашку, чтобы не отпускать бизнесмена полуголым домой, где он находится под арестом.
2 апреля сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил дело против генералов и следователя МВД. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями, но при их задержании сообщалось, что их подозревают в получении взятки в десять миллионов рублей.
После ареста генералов и следователя был отправлен в отставку начальник СД МВД Александр Романов.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Комментарии
Происшествия , Александр Бастрыкин , Александр Брянцев , Александр Бирюков , Александр Романов , Альберт Худоян , Александр Краковский , Елена Москаленко , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Видео
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение