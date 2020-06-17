В Марий Эл утонули два мальчика

Два мальчика, катаясь на плоту в Марий Эл, перевернулись и утонули, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным ведомства, трагедия с 12— и 14-летними мальчиками произошла в Куженерском районе региона.
"По предварительным данным, мальчики, жители одной из деревень Куженерского района, катались по пруду на плоту, который перевернулся. По данному факту… проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следкома региона.