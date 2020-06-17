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В Марий Эл утонули два мальчика, катаясь на плоту 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В Марий Эл утонули два мальчика
Фото: РИА Новости
Два мальчика, катаясь на плоту в Марий Эл, перевернулись и утонули, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным ведомства, трагедия с 12— и 14-летними мальчиками произошла в Куженерском районе региона.
"По предварительным данным, мальчики, жители одной из деревень Куженерского района, катались по пруду на плоту, который перевернулся. По данному факту… проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следкома региона.
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Происшествия , СКР , Республика Марий Эл
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