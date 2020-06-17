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Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом 

Вадим Дроздов 35 минут назад
На трассе под Казанью перевернулась фура с пивными кегами. Мечта многих мужчин исполнилась на трассе М-7 недалеко от поворота на село Шапи. Видео с разбросанными пивными кегами быстро набрало популярность в социальных сетях. Некоторые пользователи уже были готовы выезжать на место дорожно-транспортного происшествия. Грузовик не вписался в поворот и зацепил отбойник. В результате столкновения десятки пивных кег оказались на обочине. Никаких данных о пострадавших в результате ДТП не поступало. Как выяснилось позже, кеги были пустые, а при транспортировке были нарушены правила перевозки — кеги перевозились без поддона и не были перемотаны транспортной лентой.
Происшествия , Видео , Казань
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