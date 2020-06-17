В Костроме один из местных жителей, Александр, решил закатить пенную вечеринку прямо на улицах города. Он заполнил прицеп водой и пеной, прицепился к автомобилю и поехал по Костроме. Все происходящее снималось с нескольких камер и, естественно, выкладывалось в социальные сети. Таким образом Александр пытается сыскать себе популярность. Во время своего заезда блогер предлагал прохожим присоединиться к его вечеринке. Кроме этого он остановился в Макавто и делал заказ, лежа при этом в прицепе с водой. Александр таким образом обрел славу не только в интернете, но и у сотрудников ДПС. Теперь его ждет суд.
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия , Видео , ГИБДД , Кострома
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