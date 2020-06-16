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В подмосковной Лобне произошла массовая драка 

ИА Regnum и ещё 1 28 минут назад
В подмосковной Лобне произошла массовая драка
Фото: РИА Новости
Об этом 16 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл на улице Ленина. На месте происшествия присутствовали более 30 человек, сколько из них приняли участие в самой драке, устанавливается.
О массовой драке во дворе сообщили в полицию местные жители. Большинство участников драки скрылись с места происшествия до приезда полиции. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства возникшего конфликта. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую начали сотрудники МВД после получения информации о стрельбе в подмосковных Котельниках.
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Происшествия , МВД , ИА REGNUM , Лобня
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