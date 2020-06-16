В подмосковной Лобне произошла массовая драка 

Об этом 16 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах

Инцидент произошёл на улице Ленина. На месте происшествия присутствовали более 30 человек, сколько из них приняли участие в самой драке, устанавливается.

О массовой драке во дворе сообщили в полицию местные жители. Большинство участников драки скрылись с места происшествия до приезда полиции. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства возникшего конфликта. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую начали сотрудники МВД после получения информации о стрельбе в подмосковных Котельниках.