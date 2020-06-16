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Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы 

Ura.Ru 1 час назад
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном
Фото: Соцсети
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Шамсутдинов-младший проходил в центре психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о массовом расстреле в воинской части под Читой, по которому он проходит обвиняемым.
«Во время проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы в московском институте имени Сербского к Рамилю со стороны сотрудников института было предвзятое, плохое и напряженное отношение. Эксперты и заведующий института оскорбляли и унижали человеческое достоинство моего сына. В связи с этим, у адвокатов, возникли сомнения в объективности результатов этой экспертизы», — пояснил Шамсутдинов-старший агентству.
По его словам, стрелок рассказал следователю об издевательствах во время ознакомления с результатами психолого-психиатрической экспертизы. Теперь адвокаты тюменского срочника планируют отправить медицинское заключение на рецензирование в один из специализированных центров Санкт-Петербурга. Получить оперативный комментарий в центре психиатрии и наркологии имени Сербского URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.
Тюменский срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Он открыл огонь по солдатам и офицерам своей части сразу после караула. Восемь человек погибли на месте. Еще двое — выжили, но до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Стрелок заявил о том, что пошел на преступление из-за дедовщины и постоянных издевательств в части. В письме отцу он сравнил службу в армии с адом. В общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили о том, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы Шамсутдинов-младший был признан вменяемым.
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Происшествия , РИА Ura.ru , Чита
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