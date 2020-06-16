Семью Захарова шокировал прогноз о сроке наказания Ефремова 

Согласно сведениям источника, правозащитник выразил мнение, что Михаилу Ефремову удастся избежать тюремного заключения. Он высказал предположение, что артиста приговорят к шести-семь годами лишения свободы условно. В качестве аргументации своей позиции адвокат напомнил, что виновником ДТП является известный российский актер, и усомнился, что его накажут по всей строгости закона. Добровинский также отметил, что озвучивал свое мнение публично и не встретил никаких возражений со стороны своих коллег.

Что же касается реакции родственников погибшего на такой прогноз, то они «немножко в шоке», констатировал Добровинский.

Напомним, ранее известный российский актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем, пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Его водитель — 57-летний Сергей Захаров, работавший курьером — получил серьезные травмы, в результате чего скончался спустя некоторое время после происшествия.

Результаты экспертизы подтвердили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело — артисту грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет.

В свою очередь, Михаил Ефремов назвал инцидент со своим участием «чудовищным» и принес публичные извинения семье погибшего. Он также попросил родственников Захарова принять от него материальную помощь, подчеркнув, что не намерен предпринимать усилия для того, чтобы избежать наказания, выразив готовность ответить за содеянное по закону.