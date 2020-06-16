«Бросилась с ножом, и я нажал на спусковой крючок» 

Соколов заявил, что заметил Ещенко, когда читал лекции для третьего курса в 2014 году. Он отметил, что Ещенко была очень красивая и сразу ему понравилась.

«Она смотрела на меня, вообще не отрываясь. Она мне очень понравилась, и после каждой лекции я понимал, что между нами возникло что-то», — рассказал историк.

Первое свидание состоялось на Исаакиевской площади, а продолжилось у Соколова в квартире. По словам историка, в тот момент жены и детей не было дома.

«Мы с ней провели романтический вечер, говорили об интересных вещах, я её тогда и пальцем не тронул, никаких приставаний», — заверил бывший преподаватель.

После этого Соколов и Ещенко стали встречаться, девушка стала настаивать, чтобы он развелся. По словам историка, он не решался развестись из-за большой разницы в возрасте, однако Ещенко уверяла, что будет с ним до конца его дней.

Соколов рассказал, что жена узнала о его романе и ушла из дома, а осенью 2018 года подала на развод. Вместе с Ещенко Соколов жил с ноября 2017 до ноября 2019 года.

«С тех пор как мы начали жить вместе, начались конфликты. Она поводов для ревности мне не давала, вела себя безупречно. Повод для конфликтов был только один — мои дети», — заверил Соколов.

По его словам, Анастасия ревновала его к детям и относилась к ним враждебно.

«Одно слово «дети» вызывало у Насти приступы ярости, потом она стала устраивать дикие, чудовищные скандалы с криками и воплями, истерикой», — рассказал экс-преподаватель.

Соколов заявил, что никогда не бил Ещенко, а она во время истерик бросалась на него с кулаками.

В день убийства, по словам Соколова, он встретил Ещенко на вокзале — она вернулась из Москвы, где работала в архиве. После этого они направились домой, ужинали с шампанским, а затем он снова упомянул детей в разговоре, после чего Ещенко взорвалась, впала в истерику и пригрозила уйти от своего сожителя и выбежала из квартиры. Через 30-40 минут она вернулась, стала кидаться на него с кулаками, а затем схватила нож.

«Я бросился в маленькую комнату, я уже не знаю почему… Я знаю, что у меня там лежит обрез, я схватил этот обрез», — сказал Соколов.

Историк заявил, что вошел в комнату к Ещенко с обрезом, она бросилась на него с ножом, и он выстрелил ей в голову, после чего выпустил оставшуюся обойму.

На вопросы о расчленении Соколов отвечать отказался.

Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.