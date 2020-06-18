Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 24 1 час назад
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 53 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом, в том числе двое — в Самарской области.
"Всего в регионе скончались 53 человека, в том числе женщины 68 и 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы", — говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 46 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, шесть человек заразились от ранее заболевших, у 22 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще двое заболели, вернувшись из Ханты-Мансийского автономного округа.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4100 случаев заражения коронавирусом, 2078 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Комментарии
Происшествия , Другое , Общество , Самарская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
Видео
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение