В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом 

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 53 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом, в том числе двое — в Самарской области.

"Всего в регионе скончались 53 человека, в том числе женщины 68 и 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы", — говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 46 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, шесть человек заразились от ранее заболевших, у 22 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще двое заболели, вернувшись из Ханты-Мансийского автономного округа.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4100 случаев заражения коронавирусом, 2078 человек выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф