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Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри большой змеи 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Россиянка обнаружила змею под капотом автомобиля
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
В Сочи спасатели разобрали капот автомобиля, чтобы достать притаившуюся внутри большую змею. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Инцидент произошел во вторник, 16 июня. Россиянка, имя которой не уточняется, подошла к своему автомобилю и заметила, что под капот заполз полоз. Перепуганная женщина не стала самостоятельно доставать непрошеного гостя, поскольку боится змей.
Ей на помощь пришел сосед. Он подцепил пресмыкающееся веревкой, однако так и не смог вытащить рептилию из-под капота.
Владелице автомобиля пришлось обратиться в спасательную службу. Прибывшие работники частично разобрали машину, чтобы вызволить полоза: они сняли фару и открутили передний бампер. Пресмыкающееся достали и выпустили в лес.
В январе сообщалось, что жительница Тулы вернулась из отпуска и столкнулась в туалете своей квартиры с живой змеей. Эксперты осмотрели дом и не нашли пресмыкающееся. По снимкам они предположили, что в уборную заполз маисовый полоз.
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Происшествия , Сочи
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