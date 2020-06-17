Россиянка обнаружила змею под капотом автомобиля

Сочи спасатели разобрали капот автомобиля, чтобы достать притаившуюся внутри большую змею. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Инцидент произошел во вторник, 16 июня. Россиянка, имя которой не уточняется, подошла к своему автомобилю и заметила, что под капот заполз полоз. Перепуганная женщина не стала самостоятельно доставать непрошеного гостя, поскольку боится змей.

Ей на помощь пришел сосед. Он подцепил пресмыкающееся веревкой, однако так и не смог вытащить рептилию из-под капота.

Владелице автомобиля пришлось обратиться в спасательную службу. Прибывшие работники частично разобрали машину, чтобы вызволить полоза: они сняли фару и открутили передний бампер. Пресмыкающееся достали и выпустили в лес.

В январе сообщалось, что жительница Тулы вернулась из отпуска и столкнулась в туалете своей квартиры с живой змеей. Эксперты осмотрели дом и не нашли пресмыкающееся. По снимкам они предположили, что в уборную заполз маисовый полоз.