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Водитель Mercedes избил полицейских и скрылся 

Вероника Полынина и ещё 5 6 минут назад
Водитель Mercedes избил полицейских и скрылся
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге неизвестные на «Мерседесе» избили двоих сотрудников ППС и инспектора ГИБДД, сообщает издание 47news.ru.
В ночь с 15 на 16 июня полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz GL500 за нарушение правил дорожного движения. В машине находились 22-летний уроженец Дагестана и его неустановленный сообщник. В ответ на предложение проехать в отделение полиции нарушители напали на правоохранителей и начали их избивать. Один из нападавших был задержан, другой успел запрыгнуть в подъехавший автомобиль Maserati и скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ведется поиск сбежавшего подозреваемого.
Следователи установили, что Mercedes принадлежит 38-летнему жителю Дагестана, а Maserati — 28-летнему петербуржцу.
Как сообщал «Рамблер», накануне на Ленинском проспекте в Москве 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев обстрелял из травматического пистолета двух инспекторов ДПС. В МВД сообщили, что Галаев проходил мимо инспекторов, когда те говорили с нарушившим ПДД таксистом, и внезапно начал стрелять. Полицейские получили ранения и ранили нападавшего ответным огнем. Сейчас все трое находятся в больнице. Состояние одного из полицейских крайне тяжелое.
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Происшествия , Криминал , ГИБДД , МВД , 47news.ru , Санкт-Петербург
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