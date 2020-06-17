Отец Шамсутдинова высказался об экспертизе сына

Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына. По словам Салима, сотрудники Института им. В.П. Сербского, где проводились исследования, к Рамилю относились грубо и предвзято.
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Об этом РБК сообщил Салим Шамсутдинов. Он также рассказал, что в материалах экспертизы нет ряда вопросов.
В октябре прошлого года при сдаче караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли 8 человек, двое были ранены. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Молодой человек арестован.