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Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына

Говорит Москваиещё 5
2 часа назад
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Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына. По словам Салима, сотрудники Института им. В.П. Сербского, где проводились исследования, к Рамилю относились грубо и предвзято.
Отец Шамсутдинова высказался об экспертизе сына
Фото: Scr.Sh.YouTubeScr.Sh.YouTube
Об этом РБК сообщил Салим Шамсутдинов. Он также рассказал, что в материалах экспертизы нет ряда вопросов.
В октябре прошлого года при сдаче караула Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли 8 человек, двое были ранены. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Молодой человек арестован.
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