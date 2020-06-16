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Жителя Чувашии обвинили в изнасиловании школьницы 

ИА Regnum 5 часов назад
Угрожал убить: россиянин изнасиловал школьницу
Фото: РИА Новости
В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего чебоксарца, которого обвинили в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По данным ведомства, преступление было совершено днём 22 февраля 2020 года в Чебоксарах. Правоохранители полагают, что обвиняемый проследил за возвращавшейся домой 14-летней девочкой.
«Когда она открыла дверь в квартиру и стала заходить домой, он напал на неё, повалил на пол в прихожей. Угрожая убийством и нанося побои, мужчина изнасиловал потерпевшую», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленник, похитив 4 тыс. рублей, скрылся с места преступления. В настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируется совершение разбоя, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Дело направлено в суд.
Напомним, в следственном управлении СКР по Чувашии работает прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности» (8 (8352) 624−657 или 123 с мобильного телефона).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
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Происшествия , Криминал , СКР , Чебоксары , Чувашская Республика
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