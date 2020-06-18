Массовая драка произошла в Москве

"Инцидент произошел накануне на территории промышленной зоны на Рябиновой улице. Конфликт, который перерос в массовую драку, возник после того, как приехавший с грузом самосвал разгрузился на проезжей части, что вызвало недовольство местных охранников. В результате два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта 17 июня на западе Москвы, в результате которого два человека обращались за помощью в медицинское учреждение. В отдел полиции были доставлены участники инцидента для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке.