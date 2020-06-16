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Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей 

РИА Новости и ещё 1 51 минуту назад
Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей
Фото: РИА Новости
Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, рискующие своей жизнью и здоровьем, которые борются за здоровье наших граждан, получали то, что им положено по закону. Силами прокуроров возмещено, выплачено медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей положенных выплат. Мы каждодневно занимаемся этой работой", — сказал Буксман на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Александр Буксман , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации
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