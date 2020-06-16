Прокуратура добилась выплаты медикам миллиарда рублей 

Все новости на карте

Силами прокуроров удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом, сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман

"Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, рискующие своей жизнью и здоровьем, которые борются за здоровье наших граждан, получали то, что им положено по закону. Силами прокуроров возмещено, выплачено медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей положенных выплат. Мы каждодневно занимаемся этой работой", — сказал Буксман на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.