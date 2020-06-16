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Стало известно о смертельной перестрелке с участием 15 человек в Ингушетии 

Lenta.ru и ещё 4 23 минуты назад
Перестрелка произошла в городе Назрани (Ингушетия). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, в результате перестрелки погибли четыре человека и семеро получили ранения.
Telegram-канал «112» уточнил, что среди погибших — один участковый.
По предварительной информации, причиной произошедшего стало то, что два брата не поделили землю. Участниками перестрелки стали 15 человек.
В деле разбирается полиция.
Накануне, 15 июня, сообщалось о перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. 25-летний уроженец Ингушетии Радмир Галаев расстрелял двоих полицейских. Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Исламское государство , МВД , Республика Ингушетия
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