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По его данным, в результате перестрелки погибли четыре человека и семеро получили ранения.

Telegram-канал «112» уточнил, что среди погибших — один участковый.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало то, что два брата не поделили землю. Участниками перестрелки стали 15 человек.

В деле разбирается полиция.