Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым 

В гибели водителя Сергея Захарова, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым, виноват не рассчитанный на лобовое столкновение автомобиль отечественного производства, написала пользовательница Facebook по имени Дарья Каменская. Она также подчеркнула, что российский автопром предназначен для сохранения перевозимого товара, а не человеческой жизни.
Скриншот скандального заявления опубликовал администратор Twitter-аккаунта «Голос Мордора».
Одна персона, написала в Фэйсбуке, что в гибели Захарова виноват "отечественный автопром". Окей. Только я бы посмотрел, что было при таком столкновении с какой-нибудь реношкой, или пежо того же класса. Сомневаюсь, что выглядела бы она лучше. Но главное — снова "рашку" обвинить. pic.twitter.com/f0wm4GweKO— Голос Мордора (@spacelordrock) June 16, 2020
В своем посте девушка отмечает, что машина изначально должна быть рассчитана «на лобаш». Российские авто, по ее словам, требованиям безопасности не отвечают.
«Зачем этим машинам и за что получать гос. поддержку тоже загадка», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Администратор паблика отметил, что любой другой автомобиль из того же класса, что и Lada, на которой ехал погибший Сергей Захаров, едва ли смог сохранить жизнь водителя.
«Сомневаюсь, что выглядела бы она лучше. Но главное — снова "рашку" Россию — прим. ред.) обвинить», — написал он.