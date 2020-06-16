Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым 

В гибели водителя Сергея Захарова , который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым , виноват не рассчитанный на лобовое столкновение автомобиль отечественного производства, написала пользовательница Facebook по имени Дарья Каменская. Она также подчеркнула, что российский автопром предназначен для сохранения перевозимого товара, а не человеческой жизни.

Одна персона, написала в Фэйсбуке, что в гибели Захарова виноват "отечественный автопром". Окей. Только я бы посмотрел, что было при таком столкновении с какой-нибудь реношкой, или пежо того же класса. Сомневаюсь, что выглядела бы она лучше. Но главное — снова "рашку" обвинить. pic.twitter.com/f0wm4GweKO— Голос Мордора (@spacelordrock) June 16, 2020 Скриншот скандального заявления опубликовал администратор Twitter-аккаунта «Голос Мордора».

В своем посте девушка отмечает, что машина изначально должна быть рассчитана «на лобаш». Российские авто, по ее словам, требованиям безопасности не отвечают.

«Зачем этим машинам и за что получать гос. поддержку тоже загадка», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Администратор паблика отметил, что любой другой автомобиль из того же класса, что и Lada, на которой ехал погибший Сергей Захаров, едва ли смог сохранить жизнь водителя.