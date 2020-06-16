На Череповецком меткомбинате произошёл разлив бензола 

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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня ночью на промплощадке ЧерМК произошёл разлив бензола… Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше — порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали», — указал он.

Как отметил губернатор, авария уже ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет. При проверке стоков и ливневой канализации следов бензола не обнаружено.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю» , произошёл разлив дизтоплива.

После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.