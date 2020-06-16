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На Череповецком меткомбинате произошёл разлив бензола 

RT на русском и ещё 3 50 минут назад
На Череповецком меткомбинате произошёл разлив бензола
Фото: © chermk.severstal.com
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что около 2,5 т бензола разлилось на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня ночью на промплощадке ЧерМК произошёл разлив бензола… Изначально сообщили, что вылилось 20 тонн бензола, на промплощадке выяснили, что меньше — порядка 2,5 тонны. Основная часть жидкости перетекла в аварийную емкость. Место пролива, а это бетонная площадка, локализовали», — указал он.
Как отметил губернатор, авария уже ликвидирована, угрозы людям и окружающей среде нет. При проверке стоков и ливневой канализации следов бензола не обнаружено.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
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Происшествия , Другое , Олег Кувшинников , Норникель , Вологодская Область
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