Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео 

В частном детском саду города Екатеринбурга проводится проверка, поводом для которой послужило поведение воспитательницы, распивавшей спиртное на рабочем месте. Спящую в детской кроватке женщину с признаками алкогольного опьянения обнаружил отец одного из детей. Все произошедшее он записал на видео.

Запись шокировала родителей, на ней сотрудница частного дошкольного учреждения устроила себе тихий час, в то время как малыши находились в помещении без присмотра. Воспитательница не проснулась даже после того, как посетитель детского сада сам обратился к ней по имени. После жалобы родителей в отношении нее полицейские составили протоколы об административном правонарушении.