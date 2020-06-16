В Москве похитили ребенка

По ее словам, в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили у подъезда дома ее ребенка. СК завел уголовное дело.

"В Липецкой области была остановлена машина, в которой находился ребенок 2014 года рождения с отцом и двумя неизвестными мужчинами", — сказала Иванова.

Она добавила, что здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. Подозреваемых в похищении ближайшее время доставят к следователям.