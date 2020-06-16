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В Москве трое мужчин похитили ребенка и увезли в Липецкую область 

РИА Новости 1 час назад
В Москве похитили ребенка
Фото: СК РФ
Трое мужчин похитили маленького мальчика в Москве, его удалось найти в Липецкой области, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестные похитили у подъезда дома ее ребенка. СК завел уголовное дело.
"В Липецкой области была остановлена машина, в которой находился ребенок 2014 года рождения с отцом и двумя неизвестными мужчинами", — сказала Иванова.
Она добавила, что здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. Подозреваемых в похищении ближайшее время доставят к следователям.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , МВД , РИА Новости , Липецкая Область , Москва
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